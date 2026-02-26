Наталия Шевченко одержала победу в спринте на финальном этапе Кубка России — 2025/2026

Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на финальном этапе кубка России – 2025/2026 в Златоусте. Шевченко прошла дистанцию за 21.39,9, не допустив при этом промахов на огневых рубежах.

Серебряным призёром гонки стала Инна Терещенко, которая проиграла на финише 27,7 секунды, пройдя гонку без промахов. Замкнула тройку призёров Кристина Резцова. Она уступила лидеру 29,6 секунды и допустила один промах на стрельбище.

Биатлон. Финальный этап Кубка России – 2025/2026. Златоуст. Спринт, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 21.39,9 (0 промахов).

2. Инна Терещенко (Свердловская область) +27,7 (0).

3. Кристина Резцова (Московская область) +29,6 (1).

4. Анастасия Томшина (Сахалинская область – Красноярский край) +32,9 (0).

5. Анастасия Халили (Московская область) +33,8 (1).

6. Елизавета Фролова (Тюменская область) +45,4 (0).