Наталия Шевченко одержала победу в спринте на финальном этапе Кубка России — 2025/2026

Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на финальном этапе кубка России – 2025/2026 в Златоусте. Шевченко прошла дистанцию за 21.39,9, не допустив при этом промахов на огневых рубежах.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Женщины. Спринт 7.5 км
26 февраля 2026, четверг. 11:00 МСК
Окончено
1
Наталия Шевченко
Свердловская область
21:39.9
2
Инна Терещенко
Свердловская область
+27.7
3
Кристина Резцова
Московская область
+29.6

Серебряным призёром гонки стала Инна Терещенко, которая проиграла на финише 27,7 секунды, пройдя гонку без промахов. Замкнула тройку призёров Кристина Резцова. Она уступила лидеру 29,6 секунды и допустила один промах на стрельбище.

Биатлон. Финальный этап Кубка России – 2025/2026. Златоуст. Спринт, женщины:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 21.39,9 (0 промахов).
2. Инна Терещенко (Свердловская область) +27,7 (0).
3. Кристина Резцова (Московская область) +29,6 (1).
4. Анастасия Томшина (Сахалинская область – Красноярский край) +32,9 (0).
5. Анастасия Халили (Московская область) +33,8 (1).
6. Елизавета Фролова (Тюменская область) +45,4 (0).

