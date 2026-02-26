Виктория Метеля досрочно завершила сезон-2025/2026 по состоянию здоровья

Российская биатлонистка Виктория Метеля сообщила, что вынуждена досрочно завершить сезон-2025/2026 из‑за мононуклеоза.

«К сожалению, из‑за мононуклеоза я вынуждена принять непростое решение и завершить текущий сезон. Это решение далось мне нелегко. Очень хочу бегать, помогать команде, получать соревновательный опыт. Но сейчас мои возможности сильно ограничены, даже тренировки дольше часа даются мне с большим трудом. Перед каждой гонкой меня одолевают сомнения и страх навредить себе.

Не исключаю, что в этом сезоне я смогу пробежать ещё несколько гонок и насладиться ими. Я обязательно вернусь, и мы будем радоваться вместе новым победам!» — написала Метеля в социальных сетях.