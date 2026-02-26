Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерского зачёта Кубка России — 2025/2026. Она набрала 214 очков. Второе место в зачёте заняла Кристина Резцова с результатом 168 очков. Замкнула тройку лидеров Анастасия Халили (141).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Спринтерский зачёт:

1. Наталия Шевченко — 219 очков

2. Кристина Резцова — 168.

3. Анастасия Халили — 141.

4. Юлия Коваленко — 135.

5. Анастасия Гришина — 118.

Сегодня, 26 февраля, Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на финальном этапе кубка России — 2025/2026 в Златоусте. Шевченко прошла дистанцию за 21.39,9, не допустив при этом промахов на огневых рубежах. Серебряным призёром гонки стала Инна Терещенко, которая проиграла на финише 27,7 секунды, пройдя гонку без промахов. Замкнула тройку призёров Кристина Резцова. Она уступила лидеру 29,6 секунды и допустила один промах на стрельбище.