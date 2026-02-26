Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Наталия Шевченко стала победительницей спринтерского зачёта Кубка России — 2025/2026

Наталия Шевченко стала победительницей спринтерского зачёта Кубка России — 2025/2026
Комментарии

Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерского зачёта Кубка России — 2025/2026. Она набрала 214 очков. Второе место в зачёте заняла Кристина Резцова с результатом 168 очков. Замкнула тройку лидеров Анастасия Халили (141).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Спринтерский зачёт:

1. Наталия Шевченко — 219 очков
2. Кристина Резцова — 168.
3. Анастасия Халили — 141.
4. Юлия Коваленко — 135.
5. Анастасия Гришина — 118.

Сегодня, 26 февраля, Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на финальном этапе кубка России — 2025/2026 в Златоусте. Шевченко прошла дистанцию за 21.39,9, не допустив при этом промахов на огневых рубежах. Серебряным призёром гонки стала Инна Терещенко, которая проиграла на финише 27,7 секунды, пройдя гонку без промахов. Замкнула тройку призёров Кристина Резцова. Она уступила лидеру 29,6 секунды и допустила один промах на стрельбище.

Материалы по теме
Шевченко взяла реванш у Резцовой! И забрала первый трофей сезона в нашем биатлоне
Шевченко взяла реванш у Резцовой! И забрала первый трофей сезона в нашем биатлоне
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android