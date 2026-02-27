Скидки
Биатлон, Кубок России, финал, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Комментарии

Сегодня, 27 февраля, в Златоусте пройдёт финальный этап Кубка России –2025/2026 по биатлону. В рамках соревнований пройдёт мужской спринт. Начало гонки запланировано на 11:00 по московскому времени.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. Спринт 10 км
27 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Не началось

Посмотреть трансляцию соревнований можно на канале «Матч ТВ». Начало — в 10:25 по московскому времени.

Финальный этап Кубка России – 2025/2026 пройдёт с 26 февраля по 1 марта. Для участия в соревнованиях было заявлено 172 биатлониста (89 мужчин и 83 женщины) из 19 субъектов России, а также одна биатлонистка из Республики Беларусь. Лидером общего зачёта соревнований у мужчин является Кирилл Бажин, у женщин — Наталия Шевченко.

