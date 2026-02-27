«Где большие призовые, Карим всегда в форме». Серохвостов потроллил Халили перед гонкой КР

Российский биатлонист Даниил Серохвостов в шуточной форме высказался о шансах своего партнёра по сборной России Карима Халили на календарном этапе Альфа‑Банк Кубка России по биатлону.

«Есть такая примета, если Кариму тяжело за день до старта, то завтра он ураганом пронесётся от старта до финиша и заберёт золотую медаль. А ещё такая легенда — где большие призовые, Карим всегда в форме», — написал Серохвостов в своём телеграм-канале.

28 февраля на четвёртом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Златоусте (Челябинская область), состоится мужская спринтерская гонка на 10 км.

Материалы по теме Видео «Как тебе мотивация?» Серохвостов обратился к Коростелёву после предложения порнозвезды

Видео: Серохвостов пошутил над предложением от порно-звезды Коростелёву