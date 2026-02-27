Биатлон, Кубок России, финал, мужчины: во сколько начало спринта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 27 февраля, в Златоусте пройдёт очередная гонка в рамках финального этапа Кубка России –2025/2026 по биатлону. В 11:00 по московскому времени начнётся мужской спринт на 10 км.

Посмотреть трансляцию соревнований можно на телеканале «Матч ТВ». Начало — в 10:25 по московскому времени.

Финальный этап Кубка России –2025/2026 пройдёт с 26 февраля по 1 марта. Для участия в соревнованиях было заявлено 172 биатлониста (89 мужчин и 83 женщины) из 19 субъектов России, а также одна биатлонистка из Республики Беларусь. Лидером общего зачёта соревнований у мужчин является Кирилл Бажин, у женщин — Наталия Шевченко.