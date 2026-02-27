Биатлонист Бажин: на Олимпиаде-2026 у нас были бы шансы побороться, особенно в эстафете

Российский биатлонист Кирилл Бажин предположил, как могли бы выступить российские спортсмены на прошедшей Олимпиаде-2026 в Италии.

«Тяжело предсказать, как высоко мы могли бы взобраться, если бы попали на Олимпиаду. Всё же до неё хотелось бы немного побегать на Кубке мира, ощутить атмосферу, а не с ходу оказаться на Играх. Но давайте взглянем на тот же спринт: там первую пятёрку сформировали отстрелявшие «на ноль» спортсмены.

Но и у нас в Сочи пять из шести представителей топ-6 не допустили ни одного промаха. Да, в пасьюте мы, наверное, немного не доработали, но масс-старт проехали хорошо. Разрывы были немаленькие, но, например, пришедший пятым на ОИ Ветле Шоста Кристиансен отстал от лидера почти на 1 минуту 50 секунд. Лично мне кажется, что в Милане и Кортине у нас были бы шансы побороться, особенно в эстафете», — приводит слова Бажина Олимпийский комитет России (ОКР).