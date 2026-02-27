Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Паулина Батовска-Фиалкова объявила о завершении карьеры

Паулина Батовска-Фиалкова объявила о завершении карьеры
Паулина Батовска-Фиалкова
Комментарии

Словацкая биатлонистка, призёр этапов Кубка мира Паулина Батовска-Фиалкова уходит из спорта после сезона-2025/2026. Об этом сообщает Ski-Nordique.

«Вся моя жизнь была посвящена одному виду спорта. Биатлон сформировал меня — от первых детских тренировок до подиумов Кубка мира. В своей карьере я пережила почти всё. Я не говорю «прощай», я говорю «спасибо». Важная глава моей жизни подходит к концу», — приводит слова Батовской-Фиалковой Ski-Nordique.

Батовской-Фиалковой 33 года. В сезоне-2018/2019 она заняла шестое место в общем зачёте Кубка мира. Словацкая спортсменка девять раз поднималась на подиумы КМ, но ни разу не одержала там победу. Она также является чемпионкой Универсиады-2015 и двукратным серебряным призёром ЧЕ-2016 в России.

Материалы по теме
Доротея Вирер ушла из спорта! Главная красотка биатлона поставила точку на Олимпиаде-2026
Доротея Вирер ушла из спорта! Главная красотка биатлона поставила точку на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android