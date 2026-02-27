Скидки
Алексей Вагин одержал победу в спринте в финале Кубка России по биатлону в Златоусте

Алексей Вагин
Представитель ХМАО-Югра Алексей Вагин занял первое место по итогам спринтерской гонки на 10 км в рамках четвёртого этапа Кубка России по биатлону — 2025/2026 в Златоусте. Он не допустил ни одного промаха.

Серебро досталось Кариму Халили, который поразил все мишени, но проиграл на финише 1,1 секунды. Тройку сильнейших замкнул Дмитрий Евменов (+15,6 секунды отставания).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. Спринт 10 км
27 февраля 2026, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Алексей Вагин
ХМАО-Югра
23:13.7
2
Саид Каримулла Халили
Московская область
+1.1
3
Дмитрий Евменов
Мордовия — Смоленская область
+15.6

Биатлон. Кубок России по биатлону — 2025/2026, 4-й этап в Златоусте. Спринт 10 км, мужчины:

1. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) — 23.13,7 (ноль промахов).
2. Карим Халили (Московская область) — 1,1 секунды отставания (0).
3. Дмитрий Евменов (Мордовия — Смоленская область) +15,6 (0).
4. Савелий Коновалов (Свердловская область) +23,5 (1).
5. Даниил Усов (Пермский край) +24,2 (1).
6. Александр Поварницын (Тюменская область) +24,6 (1).
...
12. Эдуард Латыпов (Башкортостан) +50,5 (2).
13. Кирилл Бажин (Свердловская область) +57,2 (1).
21. Александр Логинов (Тюменская область) +1.10,6 (3).

Календарь Кубка России по биатлону - 2025/2026
Общий зачёт Кубка России по биатлону - 2025/2026
Новости. Биатлон
