Алексей Вагин одержал победу в спринте в финале Кубка России по биатлону в Златоусте

Представитель ХМАО-Югра Алексей Вагин занял первое место по итогам спринтерской гонки на 10 км в рамках четвёртого этапа Кубка России по биатлону — 2025/2026 в Златоусте. Он не допустил ни одного промаха.

Серебро досталось Кариму Халили, который поразил все мишени, но проиграл на финише 1,1 секунды. Тройку сильнейших замкнул Дмитрий Евменов (+15,6 секунды отставания).

Биатлон. Кубок России по биатлону — 2025/2026, 4-й этап в Златоусте. Спринт 10 км, мужчины:

1. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) — 23.13,7 (ноль промахов).

2. Карим Халили (Московская область) — 1,1 секунды отставания (0).

3. Дмитрий Евменов (Мордовия — Смоленская область) +15,6 (0).

4. Савелий Коновалов (Свердловская область) +23,5 (1).

5. Даниил Усов (Пермский край) +24,2 (1).

6. Александр Поварницын (Тюменская область) +24,6 (1).

...

12. Эдуард Латыпов (Башкортостан) +50,5 (2).

13. Кирилл Бажин (Свердловская область) +57,2 (1).

21. Александр Логинов (Тюменская область) +1.10,6 (3).