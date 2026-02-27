Лиза Виттоцци передала комбинезон, в котором завоевала золото ОИ-2026, в музей МОК

Титулованная итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци передала гоночный комбинезон, в котором завоевала золото Олимпиады-2026, в музей Международного олимпийского комитета (МОК) в Лозанне (Швейцария). Об этом сообщили в Nordic Magazine со ссылкой на Федерацию зимних видов спорта Италии (FISI). Также известно, что четырёхкратный призёр зимних Игр лыжник Федерико Пеллегрино передал на хранение в олимпийский музей свои палки.

«Спасибо Лизе Виттоцци и Федерико Пеллегрино за их дары, которые пополняют нашу коллекцию, насчитывающую более 90 000 уникальных экспонатов», — приводит слова директора музея Анхелиты Тео Nordic Magazine.

Напомним, Лиза Виттоцци стала олимпийской чемпионкой в гонке преследования на домашней Олимпиаде в Антхольце.