Александр Поварницын забрал «МХГ» Кубка России — 2025/2026 в спринтерском зачёте

Тюменской биатлонист Александр Поварницын одержал победу в зачёте спринтерских гонок в рамках Кубка России — 2025/2026. По итогам четырёх стартов он набрал 181 очко. В текущем сезоне Поварницын в гонке на 10 км завоевал серебро и бронзу, а также стал четвёртым и шестым.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт спринтерских гонок, мужчины. Итоги:

1. Александр Поварницын (Тюменская область) — 181 очко.
2. Карим Халили (Московская область) — 163.
3. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 161.
4. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 151.
5. Александр Логинов (Тюменская область) — 137.
6. Алексей Вагин (ХМАО-Югра) — 130.
7. Дмитрий Евменов (Мордовия — Смоленская область) — 123.
7. Даниил Усов (Пермский край) — 123.
9. Александр Поварницын (Удмуртия) — 121.
10. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 118.

