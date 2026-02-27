Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Опубликовано заявление Артёма Истомина по поводу здоровья Серохвостова и Метели

Серохвостов и Метеля пропустят ближайшие гонки из-за проблем со здоровьем
Артём Истомин
Комментарии

Главный тренер югорской сборной Артём Истомин выступил с заявлением касательно состояния здоровья биатлонистов Даниила Серохвостова и Виктории Метели. Он заявил, что из-за проблем его подопечные пропустят некоторые гонки. Слова специалиста приводит Союз биатлонистов Югры.

«В декабре 2025 года оба спортсмена перенесли сезонное заболевание с ярко выраженной симптоматикой. Когда ситуация со здоровьем биатлонистов нормализовалась, мы в штатном режиме продолжили восстановление и подготовку к главным стартам сезона.

Однако в ходе сезона стало очевидно, что восстановление идёт не теми темпами, на которые мы рассчитывали: каждая следующая гонка давалась спортсменам всё тяжелее, а физиологические реакции в тренировках были не в норме. После этапа Кубка Содружества мы провели дополнительный комплекс обследований, чтобы выявить причины текущего состояния.

По результатам обследований и по рекомендации медицинского штаба в данный момент принято решение приостановить соревновательную деятельность Виктории и Даниила на неопределённый период и вести динамическое наблюдение за восстановлением организма. Это непростое, но вынужденное решение — наше приоритетное внимание сейчас сосредоточено на здоровье спортсменов и на грамотном, поэтапном восстановительном процессе.

Хочу подчеркнуть: мы не принимаем решения о завершении выступлений — но вынуждены пропустить ряд ближайших гонок, чтобы избежать риска серьёзного ухудшения состояния и длительного отката в подготовке. В случае положительной динамики в ближайшие недели рассматривается возможность участия Виктории и Даниила в отдельных стартах чемпионата России в Тюмени. Напомню, начало сезона было удачным, и спортсмены показывали высокие результаты. У Даниила золотая и две бронзовые медали Кубка Содружества. Виктория дважды становилась победительницей Кубка Содружества, две медали на Кубке России, и, конечно же, победа на чемпионате России в большом масстарте. В общем зачете рейтинга Союза биатлонистов России Вика на шестом месте, Даниил девятый.

Благодарю медицинский штаб, тренерский коллектив и всех, кто помогает в организационных вопросах восстановления. Прошу болельщиков и СМИ с уважением отнестись к личному пространству спортсменов в этот период — сейчас им в первую очередь нужна поддержка и спокойствие. Мы сделаем всё необходимое, чтобы вернуть Викторию и Даниила в строй как можно скорее. Спасибо за понимание и поддержку. Будем держать вас в курсе состояния спортсменов и этапов их восстановления», — приводит слова Истомина Союз биатлонистов Югры.

Материалы по теме
Алексей Вагин одержал победу в спринте в финале Кубка России по биатлону в Златоусте
Александр Поварницын забрал «МХГ» Кубка России — 2025/2026 в спринтерском зачёте
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android