Серохвостов и Метеля пропустят ближайшие гонки из-за проблем со здоровьем

Главный тренер югорской сборной Артём Истомин выступил с заявлением касательно состояния здоровья биатлонистов Даниила Серохвостова и Виктории Метели. Он заявил, что из-за проблем его подопечные пропустят некоторые гонки. Слова специалиста приводит Союз биатлонистов Югры.

«В декабре 2025 года оба спортсмена перенесли сезонное заболевание с ярко выраженной симптоматикой. Когда ситуация со здоровьем биатлонистов нормализовалась, мы в штатном режиме продолжили восстановление и подготовку к главным стартам сезона.

Однако в ходе сезона стало очевидно, что восстановление идёт не теми темпами, на которые мы рассчитывали: каждая следующая гонка давалась спортсменам всё тяжелее, а физиологические реакции в тренировках были не в норме. После этапа Кубка Содружества мы провели дополнительный комплекс обследований, чтобы выявить причины текущего состояния.

По результатам обследований и по рекомендации медицинского штаба в данный момент принято решение приостановить соревновательную деятельность Виктории и Даниила на неопределённый период и вести динамическое наблюдение за восстановлением организма. Это непростое, но вынужденное решение — наше приоритетное внимание сейчас сосредоточено на здоровье спортсменов и на грамотном, поэтапном восстановительном процессе.

Хочу подчеркнуть: мы не принимаем решения о завершении выступлений — но вынуждены пропустить ряд ближайших гонок, чтобы избежать риска серьёзного ухудшения состояния и длительного отката в подготовке. В случае положительной динамики в ближайшие недели рассматривается возможность участия Виктории и Даниила в отдельных стартах чемпионата России в Тюмени. Напомню, начало сезона было удачным, и спортсмены показывали высокие результаты. У Даниила золотая и две бронзовые медали Кубка Содружества. Виктория дважды становилась победительницей Кубка Содружества, две медали на Кубке России, и, конечно же, победа на чемпионате России в большом масстарте. В общем зачете рейтинга Союза биатлонистов России Вика на шестом месте, Даниил девятый.

Благодарю медицинский штаб, тренерский коллектив и всех, кто помогает в организационных вопросах восстановления. Прошу болельщиков и СМИ с уважением отнестись к личному пространству спортсменов в этот период — сейчас им в первую очередь нужна поддержка и спокойствие. Мы сделаем всё необходимое, чтобы вернуть Викторию и Даниила в строй как можно скорее. Спасибо за понимание и поддержку. Будем держать вас в курсе состояния спортсменов и этапов их восстановления», — приводит слова Истомина Союз биатлонистов Югры.