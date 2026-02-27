Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Халили сократил отставание от Бажина

Призёр Олимпиады-2022 Карим Халили приблизился к лидеру общего зачёта Кубка России — 2025/2026 по биатлону Кириллу Бажину после спринта на четвёртом этапе в Златоусте. Между спортсменами теперь 43 очка за два старта до конца соревнований.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (на 27 февраля):

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 431.

2. Карим Халили (Московская область) — 388.

3. Александр Поварницын (Тюменская область) — 348.

4. Савелий Коновалов (Свердловская область) — 257.

5. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 254.

6. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 252.

7. Даниил Усов (Пермский край) — 249.

8. Александр Логинов (Тюменская область) — 226.

9. Даниил Серохвостов (ХМАО-Югра) — 223.

10. Евгений Сидоров (Красноярский край — Ленинградская область) — 215.