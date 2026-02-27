Скидки
«Я ничего криминального не совершала». Пройс пожаловалась на травлю в социальных сетях

«Я ничего криминального не совершала». Пройс пожаловалась на травлю в социальных сетях
Двукратный бронзовый призёр Олимпиад немецкая биатлонистка Франциска Пройс рассказала о травле в социальных сетях, с которой она столкнулась во время Олимпийских игр — 2026 в Италии.

«Последние дни я осознала, что происходит вокруг меня. Настоящая психологическая травля извне. Мне даже запретили заходить в социальные сети. Эта тенденция вызывает тревогу. Мы же люди. Я ничего криминального не совершала, никого не убила. Это всего лишь спорт. Это заставило меня понять, что период, который должен был быть прекрасным, может быть испорчен таким образом. Осознала, что этот стресс не стоит медали.

Рада, что эта глава закрыта. Это действительно правильное решение, и теперь я чувствую облегчение. Если заболею, это уже не будет трагедией. Зимой смогу видеться с семьёй и друзьями без постоянного страха заражения. Это входило в профессию, но теперь я счастлива, что могу повернуть страницу», — приводит слова Пройс Ski-Nordique.

