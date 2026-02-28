Биатлон, Кубок России, финал, женщины: во сколько начало пасьюта, где смотреть трансляцию

Сегодня, 28 февраля, в Златоусте пройдёт финальный этап Кубка России –2025/2026 по биатлону. В рамках соревнований пройдёт женская гонка преследования. Начало гонки запланировано на 10:00 по московскому времени. В прямом эфире соревнования покажет «Матч ТВ».

В стартовый протокол у женщин вошли 60 спортсменок, первой на дистанцию уйдет лидер общего зачёта и победительница спринта Наталия Шевченко.

Финальный этап Кубка России – 2025/2026 пройдёт с 26 февраля по 1 марта. Для участия в соревнованиях было заявлено 172 биатлониста (89 мужчин и 83 женщины) из 19 субъектов России, а также одна биатлонистка из Республики Беларусь.