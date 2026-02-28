Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Резцова выиграла пасьют в финале Кубка России — 2025/2026, Томшина — вторая

Резцова выиграла пасьют в финале Кубка России — 2025/2026, Томшина — вторая
Комментарии

Обладательница серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр — 2022 российская биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей пасьюта в финале Кубка России — 2025/2026, проходящего в Златоусте. Спортсменка преодолела дистанцию за 31 минуту 59,4 секунды и допустила три промаха за четыре огневых рубежа.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Женщины. 10 км. Гонка преследования
28 февраля 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Московская область
31:59.4
2
Анастасия Томшина
Сахалинская — Красноярский
+16.3
3
Анастасия Халили
Московская область
+48.4

Второй финишировала Анастасия Томшина, отставшая от победительницы на 16,3 секунды и допустившая один промах за всю гонку. Тройку призёров замкнула Анастасия Халили — её отставание составило 48,4 секунды (с четырьмя промахами).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026, финал. Пасьют, 10 км, женщины

1. Кристина Резцова — 31.59,4 (три промаха).

2. Анастасия Томшина — отставание 16,3 (1).

3. Анастасия Халили +48,4 (4).

4. Наталия Шевченко +1.08,1 (4).

5. Елизавета Бурундукова +1.20,9 (3).

6. Анастасия Шевченко +1.21,5 (4).

Материалы по теме
Резцова и Бажин в погоне за титулами. Всё о финале Кубка России по биатлону — 2025/2026
Резцова и Бажин в погоне за титулами. Всё о финале Кубка России по биатлону — 2025/2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android