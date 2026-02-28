Резцова выиграла пасьют в финале Кубка России — 2025/2026, Томшина — вторая

Обладательница серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр — 2022 российская биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей пасьюта в финале Кубка России — 2025/2026, проходящего в Златоусте. Спортсменка преодолела дистанцию за 31 минуту 59,4 секунды и допустила три промаха за четыре огневых рубежа.
Второй финишировала Анастасия Томшина, отставшая от победительницы на 16,3 секунды и допустившая один промах за всю гонку. Тройку призёров замкнула Анастасия Халили — её отставание составило 48,4 секунды (с четырьмя промахами).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026, финал. Пасьют, 10 км, женщины
1. Кристина Резцова — 31.59,4 (три промаха).
2. Анастасия Томшина — отставание 16,3 (1).
3. Анастасия Халили +48,4 (4).
4. Наталия Шевченко +1.08,1 (4).
5. Елизавета Бурундукова +1.20,9 (3).
6. Анастасия Шевченко +1.21,5 (4).
