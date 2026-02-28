«Рада, что удержала медаль». Анастасия Халили — о бронзе пасьюта в финале КР-2025/2026
Поделиться
Российская биатлонистка Анастасия Халили, занявшая третье место в пасьюте в финале Кубка России — 2025/2026, прокомментировала свой результат.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Женщины. 10 км. Гонка преследования
28 февраля 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Московская область
31:59.4
2
Анастасия Томшина
Сахалинская — Красноярский
+16.3
3
Анастасия Халили
Московская область
+48.4
«Гонка получилась интересной и захватывающей. Морозец добавил нам немного проблем. Сегодня было непросто, нужно было настраиваться на стрельбу. Кристина дала такой шанс, промахнувшись на последнем рубеже два раза. К сожалению, я им не воспользовалась и повторила её «успех», тоже допустила два промаха, чего не нужно было делать. Но рада, что удержала медаль», — сказала Халили в эфире «Матч ТВ».
Кристина Резцова, выигравшая гонку, допустила за четыре огневых рубежа три промаха.
Материалы по теме
Комментарии
- 28 февраля 2026
-
12:01
-
11:45
-
10:56
-
08:00
-
07:00
- 27 февраля 2026
-
20:19
-
14:08
-
12:55
-
12:41
-
12:21
-
11:57
-
10:46
-
10:32
-
09:20
-
07:00
-
02:35
- 26 февраля 2026
-
19:49
-
12:24
-
12:06
-
11:45
-
09:30
- 25 февраля 2026
-
21:41
-
20:45
-
19:51
-
18:22
-
16:49
-
15:35
-
15:24
-
14:02
-
12:39
-
10:29
-
10:17
- 24 февраля 2026
-
17:37
-
12:29
- 23 февраля 2026
-
19:24