«Рада, что удержала медаль». Анастасия Халили — о бронзе пасьюта в финале КР-2025/2026

Российская биатлонистка Анастасия Халили, занявшая третье место в пасьюте в финале Кубка России — 2025/2026, прокомментировала свой результат.

«Гонка получилась интересной и захватывающей. Морозец добавил нам немного проблем. Сегодня было непросто, нужно было настраиваться на стрельбу. Кристина дала такой шанс, промахнувшись на последнем рубеже два раза. К сожалению, я им не воспользовалась и повторила её «успех», тоже допустила два промаха, чего не нужно было делать. Но рада, что удержала медаль», — сказала Халили в эфире «Матч ТВ».

Кристина Резцова, выигравшая гонку, допустила за четыре огневых рубежа три промаха.