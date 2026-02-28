Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Рада, что удержала медаль». Анастасия Халили — о бронзе пасьюта в финале КР-2025/2026

«Рада, что удержала медаль». Анастасия Халили — о бронзе пасьюта в финале КР-2025/2026
Комментарии

Российская биатлонистка Анастасия Халили, занявшая третье место в пасьюте в финале Кубка России — 2025/2026, прокомментировала свой результат.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Женщины. 10 км. Гонка преследования
28 февраля 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Московская область
31:59.4
2
Анастасия Томшина
Сахалинская — Красноярский
+16.3
3
Анастасия Халили
Московская область
+48.4

«Гонка получилась интересной и захватывающей. Морозец добавил нам немного проблем. Сегодня было непросто, нужно было настраиваться на стрельбу. Кристина дала такой шанс, промахнувшись на последнем рубеже два раза. К сожалению, я им не воспользовалась и повторила её «успех», тоже допустила два промаха, чего не нужно было делать. Но рада, что удержала медаль», — сказала Халили в эфире «Матч ТВ».

Кристина Резцова, выигравшая гонку, допустила за четыре огневых рубежа три промаха.

Материалы по теме
Резцова и Бажин в погоне за титулами. Всё о финале Кубка России по биатлону — 2025/2026
Резцова и Бажин в погоне за титулами. Всё о финале Кубка России по биатлону — 2025/2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android