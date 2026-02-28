«Недовольна последним рубежом». Резцова — о победе в пасьюте в финале КР-2025/2026

Обладательница серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр — 2022 российская биатлонистка Кристина Резцова, выигравшая пасьют в финале Кубка России – 2025/2026 в Златоусте, заявила, что недовольна своей работой на последнем рубеже гонки.

«Недовольна последним рубежом, очень торопилась, почему‑то думала, что девчонки близко и могут догнать, поэтому нечётко работала. Но в целом девочки дали шанс и я им воспользовалась. Последний рубеж — это рубеж нервов, поэтому не думаю, что была проблема в ветре. Я сильного ветра не чувствовала, бывало и хуже», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

За четыре огневых рубежа Резцова допустила три промаха.