Главная Биатлон Новости

Собака выбежала на трассу во время гонки на Кубке России по биатлону

Собака выбежала на трассу во время гонки на Кубке России по биатлону
Во время мужской гонки преследования на финале Кубка России — 2025/2026 в Златоусте произошёл забавный инцидент. На третьем круге на трассу выбежала собака и преодолела несколько метров рядом с призёром Олимпийских игр — 2022 биатлонистом Каримом Халили.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
28 февраля 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Савелий Коновалов
Свердловская область
35:12.1
2
Иван Колотов
Пермский край
+8.9
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+36.7

Фото: Кадр из трансляции

В рамках финала Кубка России пройдёт ещё одна гонка — масс-старт, по итогам которого будет определён победитель общего зачёта. Перед гонкой преследования общий зачёт возглавлял Кирилл Бажин, на втором месте шёл Карим Халили.

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (на 27 февраля):

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 431.
2. Карим Халили (Московская область) — 388.
3. Александр Поварницын (Тюменская область) — 348.

Спринт в финале Кубка России по-настоящему удивил. Но призёры остались без «Глобуса»
Спринт в финале Кубка России по-настоящему удивил. Но призёры остались без «Глобуса»
