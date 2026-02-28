Собака выбежала на трассу во время гонки на Кубке России по биатлону
Во время мужской гонки преследования на финале Кубка России — 2025/2026 в Златоусте произошёл забавный инцидент. На третьем круге на трассу выбежала собака и преодолела несколько метров рядом с призёром Олимпийских игр — 2022 биатлонистом Каримом Халили.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
28 февраля 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Савелий Коновалов
Свердловская область
35:12.1
2
Иван Колотов
Пермский край
+8.9
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+36.7
Фото: Кадр из трансляции
В рамках финала Кубка России пройдёт ещё одна гонка — масс-старт, по итогам которого будет определён победитель общего зачёта. Перед гонкой преследования общий зачёт возглавлял Кирилл Бажин, на втором месте шёл Карим Халили.
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (на 27 февраля):
1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 431.
2. Карим Халили (Московская область) — 388.
3. Александр Поварницын (Тюменская область) — 348.
