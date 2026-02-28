Коновалов выиграл пасьют в финале Кубка России — 2025/2026, Колотов — второй

Российский биатлонист Савелий Коновалов стал победителем мужского пасьюта на 12,5 км в финале Кубка России — 2025/2026, проходящего в Златоусте. Спортсмен преодолел дистанцию за 35 минут 12,1 секунды и за четыре огневых рубежа не допустил ни одного промаха.
Вторым финишировал Иван Колотов, отставший от победителя на 8,9 секунды и также не допустивший за всю гонку ни промаха. Тройку призёров замкнул Саид Каримулла Халили — его отставание составило 36,7 секунды (с двумя промахами).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026, финал. Пасьют, 12,5 км, мужчины
1. Савелий Коновалов — 35.12,1 (0 промахов).
2. Иван Колотов — отставание 8,9 секунды (0).
3. Саид Каримулла Халили +36,7 (2).
4. Эдуард Латыпов +40,5 (3).
5. Дмитрий Евменов +40,6 (3).
6. Алексей Вагин +49,1 (4).
