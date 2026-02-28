Скидки
Главная Биатлон Новости

Коновалов выиграл пасьют в финале Кубка России — 2025/2026, Колотов — второй

Коновалов выиграл пасьют в финале Кубка России — 2025/2026, Колотов — второй
Комментарии

Российский биатлонист Савелий Коновалов стал победителем мужского пасьюта на 12,5 км в финале Кубка России — 2025/2026, проходящего в Златоусте. Спортсмен преодолел дистанцию за 35 минут 12,1 секунды и за четыре огневых рубежа не допустил ни одного промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
28 февраля 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Савелий Коновалов
Свердловская область
35:12.1
2
Иван Колотов
Пермский край
+8.9
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+36.7

Вторым финишировал Иван Колотов, отставший от победителя на 8,9 секунды и также не допустивший за всю гонку ни промаха. Тройку призёров замкнул Саид Каримулла Халили — его отставание составило 36,7 секунды (с двумя промахами).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026, финал. Пасьют, 12,5 км, мужчины

1. Савелий Коновалов — 35.12,1 (0 промахов).

2. Иван Колотов — отставание 8,9 секунды (0).

3. Саид Каримулла Халили +36,7 (2).

4. Эдуард Латыпов +40,5 (3).

5. Дмитрий Евменов +40,6 (3).

6. Алексей Вагин +49,1 (4).

