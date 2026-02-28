«Понял, что у меня проблемы». Карим Халили — о преследовавшей его собаке в пасьюте на КР

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили, занявший третье место в пасьюте в финале Кубка России — 2025/2026, рассказал, какие эмоции испытал, когда во время гонки его начала преследовать собака.
— Сегодня вы стали участником самого странного перформанса в нынешнем биатлонном сезоне. Когда в последний раз вы убегали от собаки?
— Я помню, когда ещё был ребёнком и не занимался профессиональным спортом, бежал на школьных соревнованиях и врезался в собаку. Поэтому сегодня было что‑то похожее. Я когда на спуске поднял голову и смотрю, а она стоит. Просто не знал, чего от неё ожидать. Как раз в этом месте меня поила Анастасия Халили. Она сказала: «За тобой бежит собака». Она меня поила и забыла отпустить бутылочку. В итоге я не попил, смотрю, ещё сзади собака — я понял, что у меня проблемы, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
- 28 февраля 2026
-
13:56
-
13:24
-
13:03
-
12:01
-
11:45
-
10:56
-
08:00
-
07:00
- 27 февраля 2026
-
20:19
-
14:08
-
12:55
-
12:41
-
12:21
-
11:57
-
10:46
-
10:32
-
09:20
-
07:00
-
02:35
- 26 февраля 2026
-
19:49
-
12:24
-
12:06
-
11:45
-
09:30
- 25 февраля 2026
-
21:41
-
20:45
-
19:51
-
18:22
-
16:49
-
15:35
-
15:24
-
14:02
-
12:39
-
10:29
-
10:17