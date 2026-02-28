Скидки
Биатлон

«Понял, что у меня проблемы». Карим Халили — о преследовавшей его собаке в пасьюте на КР

«Понял, что у меня проблемы». Карим Халили — о преследовавшей его собаке в пасьюте на КР
Комментарии

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили, занявший третье место в пасьюте в финале Кубка России — 2025/2026, рассказал, какие эмоции испытал, когда во время гонки его начала преследовать собака.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Женщины. 10 км. Гонка преследования
28 февраля 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Кристина Резцова
Московская область
31:59.4
2
Анастасия Томшина
Сахалинская — Красноярский
+16.3
3
Анастасия Халили
Московская область
+48.4

— Сегодня вы стали участником самого странного перформанса в нынешнем биатлонном сезоне. Когда в последний раз вы убегали от собаки?
— Я помню, когда ещё был ребёнком и не занимался профессиональным спортом, бежал на школьных соревнованиях и врезался в собаку. Поэтому сегодня было что‑то похожее. Я когда на спуске поднял голову и смотрю, а она стоит. Просто не знал, чего от неё ожидать. Как раз в этом месте меня поила Анастасия Халили. Она сказала: «За тобой бежит собака». Она меня поила и забыла отпустить бутылочку. В итоге я не попил, смотрю, ещё сзади собака — я понял, что у меня проблемы, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Фото
Собака выбежала на трассу во время гонки на Кубке России по биатлону
