«Понял, что у меня проблемы». Карим Халили — о преследовавшей его собаке в пасьюте на КР

Российский биатлонист Саид Каримулла Халили, занявший третье место в пасьюте в финале Кубка России — 2025/2026, рассказал, какие эмоции испытал, когда во время гонки его начала преследовать собака.

— Сегодня вы стали участником самого странного перформанса в нынешнем биатлонном сезоне. Когда в последний раз вы убегали от собаки?

— Я помню, когда ещё был ребёнком и не занимался профессиональным спортом, бежал на школьных соревнованиях и врезался в собаку. Поэтому сегодня было что‑то похожее. Я когда на спуске поднял голову и смотрю, а она стоит. Просто не знал, чего от неё ожидать. Как раз в этом месте меня поила Анастасия Халили. Она сказала: «За тобой бежит собака». Она меня поила и забыла отпустить бутылочку. В итоге я не попил, смотрю, ещё сзади собака — я понял, что у меня проблемы, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».