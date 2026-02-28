Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Бажин сохранил лидерство, Халили отстаёт на 26 очков

Биатлонист Кирилл Бажин сохранил лидерство в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 после гонки преследования на финальном этапе соревнований в Златоусте. В активе у Бажина 462 очка. На втором месте идёт Карим Халили, который отстаёт от лидера на 26 очков (436).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (на 28 февраля):

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 462.

2. Карим Халили (Московская область) — 436.

3. Александр Поварницын (Тюменская область) — 377.

4. Савелий Коновалов (Свердловская область) — 317.

5. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 297.

6. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 282.

7. Даниил Усов (Пермский край) — 281.

8. Александр Логинов (Тюменская область) — 252.

9. Дмитрий Евменов (Республика Мордовия – Смоленская область) – 244.

10. Алексей Вагин (ХМАО – Югра) – 239.