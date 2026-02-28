Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Бажин сохранил лидерство, Халили отстаёт на 26 очков

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Бажин сохранил лидерство, Халили отстаёт на 26 очков
Комментарии

Биатлонист Кирилл Бажин сохранил лидерство в общем зачёте Кубка России – 2025/2026 после гонки преследования на финальном этапе соревнований в Златоусте. В активе у Бажина 462 очка. На втором месте идёт Карим Халили, который отстаёт от лидера на 26 очков (436).

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
28 февраля 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Савелий Коновалов
Свердловская область
35:12.1
2
Иван Колотов
Пермский край
+8.9
3
Саид Каримулла Халили
Московская область
+36.7

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины (на 28 февраля):

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 462.
2. Карим Халили (Московская область) — 436.
3. Александр Поварницын (Тюменская область) — 377.
4. Савелий Коновалов (Свердловская область) — 317.
5. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 297.
6. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 282.
7. Даниил Усов (Пермский край) — 281.
8. Александр Логинов (Тюменская область) — 252.
9. Дмитрий Евменов (Республика Мордовия – Смоленская область) – 244.
10. Алексей Вагин (ХМАО – Югра) – 239.

Материалы по теме
Судьбу «Малого глобуса» решило всего одно очко! Вот это интрига в Кубке России
Судьбу «Малого глобуса» решило всего одно очко! Вот это интрига в Кубке России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android