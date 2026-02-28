Бажин завоевал МХГ Кубка России — 2025/2026 в пасьюте, опередив Халили на одно очко

Биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в зачёте гонок преследований Кубка России – 2025/2026. В активе у Бажина 151 очко по итогам трёх гонок Кубка России. Второе место занял Карим Халили, который уступил победителю одно очко (150), замкнул тройку лидеров Савелий Коновалов (118).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт гонок преследования, мужчины. Итоги:
1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 151.
2. Карим Халили (Московская область) — 150.
3. Савелий Коновалов (Свердловская область) – 118.
4. Дмитрий Евменов (Мордовия — Смоленская область) — 95.
5. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 92.
6. Александр Поварницын (Тюменская область) — 88.
7. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) – 87.
8. Александр Корнев (Удмуртия) — 82.
9. Иван Колотов (Пермский край) – 81.
10. Алексей Вагин (ХМАО – Югра) – 77.