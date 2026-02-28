Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Бажин завоевал МХГ Кубка России — 2025/2026 в пасьюте, опередив Халили на одно очко

Бажин завоевал МХГ Кубка России — 2025/2026 в пасьюте, опередив Халили на одно очко
Комментарии

Биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в зачёте гонок преследований Кубка России – 2025/2026. В активе у Бажина 151 очко по итогам трёх гонок Кубка России. Второе место занял Карим Халили, который уступил победителю одно очко (150), замкнул тройку лидеров Савелий Коновалов (118).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт гонок преследования, мужчины. Итоги:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 151.
2. Карим Халили (Московская область) — 150.
3. Савелий Коновалов (Свердловская область) – 118.
4. Дмитрий Евменов (Мордовия — Смоленская область) — 95.
5. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 92.
6. Александр Поварницын (Тюменская область) — 88.
7. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) – 87.
8. Александр Корнев (Удмуртия) — 82.
9. Иван Колотов (Пермский край) – 81.
10. Алексей Вагин (ХМАО – Югра) – 77.

Общий зачёт Кубка России - 2025/2026
Календарь Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
Судьбу «Малого глобуса» решило всего одно очко! Вот это интрига в Кубке России
Судьбу «Малого глобуса» решило всего одно очко! Вот это интрига в Кубке России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android