Бажин завоевал МХГ Кубка России — 2025/2026 в пасьюте, опередив Халили на одно очко

Биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в зачёте гонок преследований Кубка России – 2025/2026. В активе у Бажина 151 очко по итогам трёх гонок Кубка России. Второе место занял Карим Халили, который уступил победителю одно очко (150), замкнул тройку лидеров Савелий Коновалов (118).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт гонок преследования, мужчины. Итоги:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 151.

2. Карим Халили (Московская область) — 150.

3. Савелий Коновалов (Свердловская область) – 118.

4. Дмитрий Евменов (Мордовия — Смоленская область) — 95.

5. Роман Ерёмин (Новосибирская область) — 92.

6. Александр Поварницын (Тюменская область) — 88.

7. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) – 87.

8. Александр Корнев (Удмуртия) — 82.

9. Иван Колотов (Пермский край) – 81.

10. Алексей Вагин (ХМАО – Югра) – 77.