Кристина Резцова выиграла МХГ Кубка России — 2025/2026 по программе пасьютов

Обладательница серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр — 2022 российская биатлонистка Кристина Резцова выиграла зачёт гонок преследования Кубка России — 2025/2026. Резцова набрала 153 очка, второй стала Наталия Шевченко (145), замкнула тройку лидеров Анастасия Халили (102).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт гонок преследования, женщины. Итоги:
1. Кристина Резцова (Московская область) – 153 очка.
2. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 145.
3. Анастасия Халили (Московская область) – 102.
4. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 99.
5. Елизавета Фролова (Тюменская область) – 94.
6. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 87.
7. Маргарита Болдырева (Тюменская область) – 86.
8. Ксения Довгая (Тюменская область) – 82.
9. Светлана Миронова (Свердловская область) – 79.
10. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 74.