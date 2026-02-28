Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Шевченко продолжает лидировать, Резцова — вторая

Биатлонистка Наталия Шевченко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2025/2026. В активе у Шевченко 501 очко, на второй позиции находится Кристина Резцова (465), замыкает тройку лидеров Анастасия Гришина (333).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (на 28 февраля):

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 501 очко.

2. Кристина Резцова (Московская область) – 465.

3. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 333.

4. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 329.

5. Виктория Метеля (ХМАО – Югра) – 309.

6. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 269.

7. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 264.

8. Виктория Сливко (Тюменская область) – 261.

9. Елизавета Фролова (Тюменская область) – 247.

10. Ксения Довгая (Тюменская область) – 246.