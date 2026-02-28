Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Шевченко продолжает лидировать, Резцова — вторая

Общий зачёт Кубка России — 2025/2026: Шевченко продолжает лидировать, Резцова — вторая
Комментарии

Биатлонистка Наталия Шевченко продолжает лидировать в общем зачёте Кубка России – 2025/2026. В активе у Шевченко 501 очко, на второй позиции находится Кристина Резцова (465), замыкает тройку лидеров Анастасия Гришина (333).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Общий зачёт, женщины (на 28 февраля):

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 501 очко.
2. Кристина Резцова (Московская область) – 465.
3. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 333.
4. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 329.
5. Виктория Метеля (ХМАО – Югра) – 309.
6. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 269.
7. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 264.
8. Виктория Сливко (Тюменская область) – 261.
9. Елизавета Фролова (Тюменская область) – 247.
10. Ксения Довгая (Тюменская область) – 246.

Календарь Кубка России - 2025/2026
Общий зачёт Кубка России - 2025/2026
Материалы по теме
Роскошная заруба на Кубке России! Резцова круто отыгралась и вырвала «Глобус»
Роскошная заруба на Кубке России! Резцова круто отыгралась и вырвала «Глобус»
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android