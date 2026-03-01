Биатлон, Кубок России, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть трансляцию
Поделиться
Сегодня, 1 марта, в Златоусте пройдёт финальный этап Кубка России – 2025/2026 по биатлону. В рамках соревнований пройдёт мужской масс-старт на 15 км. Начало гонки запланировано на 11:00 по московскому времени. Посмотреть трансляцию соревнований можно на канале «Матч ТВ».
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. 15 км Масс-старт
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось
На гонку заявлены 30 спортсменов.
Финальный этап Кубка России – 2025/2026 пройдёт с 26 февраля по 1 марта. Для участия в соревнованиях было заявлено 172 биатлониста (89 мужчин и 83 женщины) из 19 субъектов России, а также одна биатлонистка из Республики Беларусь. Лидером общего зачёта соревнований у мужчин является Кирилл Бажин, у женщин — Наталия Шевченко.
Комментарии
- 1 марта 2026
-
08:00
-
07:00
- 28 февраля 2026
-
21:50
-
21:16
-
20:42
-
20:26
-
13:56
-
13:24
-
13:03
-
12:01
-
11:45
-
10:56
-
08:00
-
07:00
- 27 февраля 2026
-
20:19
-
14:08
-
12:55
-
12:41
-
12:21
-
11:57
-
10:46
-
10:32
-
09:20
-
07:00
-
02:35
- 26 февраля 2026
-
19:49
-
12:24
-
12:06
-
11:45
-
09:30
- 25 февраля 2026
-
21:41
-
20:45
-
19:51
-
18:22
-
16:49