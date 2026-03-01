Скидки
Биатлон, финал Кубка России, женщины, масс-старт 12,5 км, результат 1 марта 2026

Коваленко выиграла масс-старт в финале Кубка России — 2025/2026, Шевченко — вторая
Комментарии

Российская биатлонистка Юлия Коваленко стала победительницей масс-старта в финале Кубка России — 2025/2026, который проходит в Златоусте. Спортсменка из Свердловской области преодолела дистанцию 12,5 км за 39 минут 4,6 секунды и не допустила за всю гонку ни одного промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Женщины. 12.5 км Масс-старт
01 марта 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Юлия Коваленко
Красноярский край
39:04.6
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+43.2
3
Кристина Резцова
Московская область
+1:01.9

Второй финишировала Наталия Шевченко, отставшая от победительницы на 43,2 секунды и промахнувшаяся три раза за четыре огневых рубежа. Тройку призёров замкнула Кристина Резцова — её отставание составило 1.01,9 с пятью промахами.

Биатлон. Финал Кубка России — 2025/2026. Женщины, масс-старт, 12,5 км

1. Юлия Коваленко — 39.04,6 (0 промахов);

2. Наталия Шевченко — отставание 43,2 (3).

3. Кристина Резцова +1.01,9 (5).

4. Виктория Сливко +1.04,6 (2).

5. Ирина Казакевич +1.12,3 (2).

6. Анастасия Шевченко +1.24,0.

