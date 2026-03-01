Коваленко выиграла масс-старт в финале Кубка России — 2025/2026, Шевченко — вторая

Российская биатлонистка Юлия Коваленко стала победительницей масс-старта в финале Кубка России — 2025/2026, который проходит в Златоусте. Спортсменка из Свердловской области преодолела дистанцию 12,5 км за 39 минут 4,6 секунды и не допустила за всю гонку ни одного промаха.
Второй финишировала Наталия Шевченко, отставшая от победительницы на 43,2 секунды и промахнувшаяся три раза за четыре огневых рубежа. Тройку призёров замкнула Кристина Резцова — её отставание составило 1.01,9 с пятью промахами.
Биатлон. Финал Кубка России — 2025/2026. Женщины, масс-старт, 12,5 км
1. Юлия Коваленко — 39.04,6 (0 промахов);
2. Наталия Шевченко — отставание 43,2 (3).
3. Кристина Резцова +1.01,9 (5).
4. Виктория Сливко +1.04,6 (2).
5. Ирина Казакевич +1.12,3 (2).
6. Анастасия Шевченко +1.24,0.
