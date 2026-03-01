«Расправилась со мной, как с девушкой из третьего десятка». Шевченко — о победе Коваленко

Российская биатлонистка Наталия Шевченко, занявшая второе место в масс-старте финала Кубка России — 2025/2026, заявила, что не удивлена победой своей соперницы, Юлии Коваленко.
«Не удивлена. Помню её [Юлии Коваленко] успех на Спартакиаде. На последнем рубеже расправилась со мной, как с девушкой из третьего десятка. Здесь тяжело стрелять. Яркое солнце, слезятся глаза. Резцова — молодец, что пыталась догнать меня. Я отдала все силы, чтобы удержать второе место.
Сейчас в лыжных гонках я слежу за Евгенией Крупицкой. Она в юном возрасте показывает в каждой гонке, что готова бороться за победу. Это мой топ‑1. У парней болею за Ваню Горбунова персонально. Хорошо общаемся с ним. К Большунову отношусь как к одному из лидеров, гордости страны», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».
