Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, финал Кубка России — 2025/2026, масс-старт, мужчины, 15 км, результат 1 марта 2026

Карим Халили выиграл масс-старт в финале Кубка России, Латыпов — второй
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Карим Халили стал победителем мужского масс-старта в финале Кубка России — 2025/2026, который проходит в Златоусте. Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 54,2 секунды и за четыре огневых рубежа допустил два промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. 15 км Масс-старт
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
38:54.2
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+0.3
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+19.7

Вторым финишировал Эдуард Латыпов, отставший от победителя всего на 0,3 секунды и допустивший один промах за всю гонку. Тройку призёров замкнул Антон Бабиков — его отставание составило 19,7 секунды с двумя промахами.

Биатлон. Финал Кубка России — 2025/2026. Мужчины. Масс-старт, 15 км

1. Карим Халили — 38.54,2 (два промаха).

2. Эдуард Латыпов — отставание 0,3 секунды (1).

3. Антон Бабиков +19,7 (2).

4. Александр Поварницын +27,6 (2).

5. Леонид Кульгускин +34,9 (0).

6. Алексей Вагин +35,4 (4).

Материалы по теме
Резцова и Бажин в погоне за титулами. Всё о финале Кубка России по биатлону — 2025/2026
Резцова и Бажин в погоне за титулами. Всё о финале Кубка России по биатлону — 2025/2026
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android