Карим Халили выиграл масс-старт в финале Кубка России, Латыпов — второй

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский биатлонист Карим Халили стал победителем мужского масс-старта в финале Кубка России — 2025/2026, который проходит в Златоусте. Спортсмен преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 54,2 секунды и за четыре огневых рубежа допустил два промаха.
Вторым финишировал Эдуард Латыпов, отставший от победителя всего на 0,3 секунды и допустивший один промах за всю гонку. Тройку призёров замкнул Антон Бабиков — его отставание составило 19,7 секунды с двумя промахами.
Биатлон. Финал Кубка России — 2025/2026. Мужчины. Масс-старт, 15 км
1. Карим Халили — 38.54,2 (два промаха).
2. Эдуард Латыпов — отставание 0,3 секунды (1).
3. Антон Бабиков +19,7 (2).
4. Александр Поварницын +27,6 (2).
5. Леонид Кульгускин +34,9 (0).
6. Алексей Вагин +35,4 (4).
