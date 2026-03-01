Коваленко рассказала, кому посвящает победу в масс-старте финала Кубка России — 2025/2026

Российская биатлонистка Юлия Коваленко, выигравшая масс-старт финала Кубка России — 2025/2026, рассказала, кому посвящает свою победу.

«Радость, удовольствие. Успех посвящаю мужу (биатлонисту Андрею Коваленко. — Прим. «Чемпионата»), он переживал обо мне, сопровождал на дистанции», — сказала Коваленко в эфире «Матч ТВ».

Коваленко единственной из призёров не допустила ни одного промаха за четыре огневых рубежа гонки. Она преодолела дистанцию 12,5 км, оторвавшись от серебряного призёра на 43,2 секунды. Второе и третье места заняли Наталия Шевченко и Кристина Резцова соответственно.

В субботней гонке преследования финала Кубка России спортсменка заняла 23-е место.