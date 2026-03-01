Коваленко рассказала, кому посвящает победу в масс-старте финала Кубка России — 2025/2026
Российская биатлонистка Юлия Коваленко, выигравшая масс-старт финала Кубка России — 2025/2026, рассказала, кому посвящает свою победу.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Женщины. 12.5 км Масс-старт
01 марта 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Юлия Коваленко
Красноярский край
39:04.6
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+43.2
3
Кристина Резцова
Московская область
+1:01.9
«Радость, удовольствие. Успех посвящаю мужу (биатлонисту Андрею Коваленко. — Прим. «Чемпионата»), он переживал обо мне, сопровождал на дистанции», — сказала Коваленко в эфире «Матч ТВ».
Коваленко единственной из призёров не допустила ни одного промаха за четыре огневых рубежа гонки. Она преодолела дистанцию 12,5 км, оторвавшись от серебряного призёра на 43,2 секунды. Второе и третье места заняли Наталия Шевченко и Кристина Резцова соответственно.
В субботней гонке преследования финала Кубка России спортсменка заняла 23-е место.
