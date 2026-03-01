Карим Халили выиграл общий зачёт Кубка России — 2025/2026

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили стал победителем общего зачёта Кубка России – 2025/2026. Спортсмен расположился на лидирующей позиции с 496 очками.

В воскресенье, 1 марта, Халили выиграл мужской масс-старт дистанцией 15 км – финальную, 11-ю гонку Кубка России текущего сезона. В зачёт Кубка России идут 10 лучших результатов.

На втором месте находится Кирилл Бажин, набравший по итогам всех этапов в общем зачёте 488 очков. Тройку лидеров замкнул Александр Поварницын (420).

Халили выигрывает этот титул во второй раз в карьере. Ранее это случалось в сезоне-2022/2023.