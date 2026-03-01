Скидки
Карим Халили выиграл общий зачёт Кубка России — 2025/2026

Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2022 в эстафете российский биатлонист Карим Халили стал победителем общего зачёта Кубка России – 2025/2026. Спортсмен расположился на лидирующей позиции с 496 очками.

В воскресенье, 1 марта, Халили выиграл мужской масс-старт дистанцией 15 км – финальную, 11-ю гонку Кубка России текущего сезона. В зачёт Кубка России идут 10 лучших результатов.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. 15 км Масс-старт
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
38:54.2
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+0.3
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+19.7

На втором месте находится Кирилл Бажин, набравший по итогам всех этапов в общем зачёте 488 очков. Тройку лидеров замкнул Александр Поварницын (420).

Халили выигрывает этот титул во второй раз в карьере. Ранее это случалось в сезоне-2022/2023.

Календарь Кубка России - 2025/2026 по биатлону
Карим Халили выиграл масс-старт в финале Кубка России, Латыпов — второй
