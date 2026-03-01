Наталия Шевченко стала победительницей общего зачёта Кубка России — 2025/2026
Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей общего зачёта Кубка России – 2025/2026. Спортсменка расположилась на лидирующей позиции с 555 очками. В зачёте учитывались 10 лучших результатов всех забегов.
В воскресенье, 1 марта, Шевченко заняла второе место в женском масс-старте – финальной, 11-й гонке, которая прошла в Златоусте.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Женщины. 12.5 км Масс-старт
01 марта 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Юлия Коваленко
Красноярский край
39:04.6
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+43.2
3
Кристина Резцова
Московская область
+1:01.9
На втором месте общего зачёта расположилась обладательница двух олимпийских медалей Игр в Пекине (2022) Кристина Резцова, набравшая 513 очков. Тройку лидеров замкнула Юлия Коваленко (390), выигравшая заключительный масс-старт Кубка России.
У мужчин победителем общего зачёта Кубка России — 2025/2026 стал Карим Халили.
