Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей общего зачёта Кубка России – 2025/2026. Спортсменка расположилась на лидирующей позиции с 555 очками. В зачёте учитывались 10 лучших результатов всех забегов.

В воскресенье, 1 марта, Шевченко заняла второе место в женском масс-старте – финальной, 11-й гонке, которая прошла в Златоусте.

На втором месте общего зачёта расположилась обладательница двух олимпийских медалей Игр в Пекине (2022) Кристина Резцова, набравшая 513 очков. Тройку лидеров замкнула Юлия Коваленко (390), выигравшая заключительный масс-старт Кубка России.

У мужчин победителем общего зачёта Кубка России — 2025/2026 стал Карим Халили.