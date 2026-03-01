Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Наталия Шевченко стала победительницей общего зачёта Кубка России — 2025/2026

Наталия Шевченко стала победительницей общего зачёта Кубка России — 2025/2026
Комментарии

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей общего зачёта Кубка России – 2025/2026. Спортсменка расположилась на лидирующей позиции с 555 очками. В зачёте учитывались 10 лучших результатов всех забегов.

В воскресенье, 1 марта, Шевченко заняла второе место в женском масс-старте – финальной, 11-й гонке, которая прошла в Златоусте.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Женщины. 12.5 км Масс-старт
01 марта 2026, воскресенье. 11:00 МСК
Окончено
1
Юлия Коваленко
Красноярский край
39:04.6
2
Наталия Шевченко
Свердловская область
+43.2
3
Кристина Резцова
Московская область
+1:01.9

На втором месте общего зачёта расположилась обладательница двух олимпийских медалей Игр в Пекине (2022) Кристина Резцова, набравшая 513 очков. Тройку лидеров замкнула Юлия Коваленко (390), выигравшая заключительный масс-старт Кубка России.

У мужчин победителем общего зачёта Кубка России — 2025/2026 стал Карим Халили.

Материалы по теме
Шевченко проиграла в финале Кубка России, но забрала «Большой глобус». И такое возможно!
Шевченко проиграла в финале Кубка России, но забрала «Большой глобус». И такое возможно!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android