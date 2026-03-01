«Был очень силён». Халили — о борьбе с Латыповым на стрельбе в масс-старте КР
Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Карим Халили, выигравший финальный масс-старт Кубка России — 2025/2026 в Златоусте, рассказал, как боролся на стрельбе с Эдуардом Латыповым, уступившим ему на финише 0,3 секунды.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. 15 км Масс-старт
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
38:54.2
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+0.3
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+19.7
«Латыпов был очень силён. На четвёртом круге у меня уже темнело в глазах, думал, что уже там где‑то лягу, когда Эдик пытался достать лидеров. Когда стрелял на четвёртом рубеже, по звуку трибун понял, что ни у кого нет нуля. Я понимаю, что у меня ноль, у Эдика остаётся последний выстрел, и он стреляет ноль. Я думаю: «Блин, если он ещё и пятый круг так будет наваливать, как четвёртый…» — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
