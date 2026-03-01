Латыпов — о борьбе с Халили в масс-старте: давно я ждал такого финиша

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Эдуард Латыпов, занявший второе место в масс-старте финала Кубка России — 2025/2026, рассказал, что доволен упорной борьбой со своим соперником Каримом Халили на финише.

«Карим сильно прошёл концовочку. Давно я ждал такого финиша, что мы зарубимся по‑настоящему без всяких каких‑то предварительных… Хорошая борьба, хороший старт, смог завоевать медаль, будем дальше работать, форма приходит — это классно», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Халили выиграл общий зачёт Кубка России — 2025/2026 с 496 очками. Латыпов в общем зачёте занял четвёртое место (351).