Латыпов — о борьбе с Халили в масс-старте: давно я ждал такого финиша

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Эдуард Латыпов, занявший второе место в масс-старте финала Кубка России — 2025/2026, рассказал, что доволен упорной борьбой со своим соперником Каримом Халили на финише.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок России-2025/26. Финал, Златоуст
Мужчины. 15 км Масс-старт
01 марта 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
38:54.2
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+0.3
3
Антон Бабиков
Республика Башкортостан
+19.7

«Карим сильно прошёл концовочку. Давно я ждал такого финиша, что мы зарубимся по‑настоящему без всяких каких‑то предварительных… Хорошая борьба, хороший старт, смог завоевать медаль, будем дальше работать, форма приходит — это классно», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Халили выиграл общий зачёт Кубка России — 2025/2026 с 496 очками. Латыпов в общем зачёте занял четвёртое место (351).

