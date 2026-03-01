Карим Халили выиграл МХГ Кубка России — 2025/2026 в зачёте масс-стартов

Биатлонист Карим Халили одержал победу в зачёте масс-стартов Кубка России — 2025/2026. В активе у Халили 135 очков по итогам трёх гонок Кубка России. Второе место занял Эдуард Латыпов, который уступил победителю 11 очков (124), замкнул тройку Кирилл Бажин (122).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт масс-стартов, мужчины. Итоги:

1. Карим Халили (Московская область) — 135.

2. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) – 124.

3. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 122.

4. Иван Колотов (Пермский край) – 110.

5. Антон Бабиков (Республика Башкортостан) – 102.

6. Даниил Усов (Пермский край) – 94.

7. Савелий Коновалов (Свердловская область) – 94.

8. Александр Поварницын (Тюменская область) — 91.

9. Роман Сурнев (Московская область) – 82.

10. Ильназ Мухамедзянов (Республика Удмуртия) – 79.