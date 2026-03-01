Наталия Шевченко стала обладательницей МХГ Кубка России — 2025/2026 в зачёте масс-стартов

Биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу в зачёте масс-стартов Кубка России – 2025/2026. В активе Шевченко 153 очка по итогам трёх гонок Кубка России. Второе место заняла Кристина Резцова (144), замкнула тройку Юлия Коваленко (126).
Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт масс-стартов, женщины. Итоги:
1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 153 очка
2. Кристина Резцова (Московская область) – 144.
3. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 126.
4. Виктория Сливко (Тюменская область) – 122.
5. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 100.
6. Виктория Метеля (ХМАО – Югра) – 91.
7. Инна Терещенко (Свердловская область) – 91.
8. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 87.
9. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 87.
10. Тамра Дербушева (Свердловская область) – 80.