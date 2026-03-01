Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Наталия Шевченко стала обладательницей МХГ Кубка России — 2025/2026 в зачёте масс-стартов

Наталия Шевченко стала обладательницей МХГ Кубка России — 2025/2026 в зачёте масс-стартов
Комментарии

Биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу в зачёте масс-стартов Кубка России – 2025/2026. В активе Шевченко 153 очка по итогам трёх гонок Кубка России. Второе место заняла Кристина Резцова (144), замкнула тройку Юлия Коваленко (126).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт масс-стартов, женщины. Итоги:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 153 очка
2. Кристина Резцова (Московская область) – 144.
3. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 126.
4. Виктория Сливко (Тюменская область) – 122.
5. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 100.
6. Виктория Метеля (ХМАО – Югра) – 91.
7. Инна Терещенко (Свердловская область) – 91.
8. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 87.
9. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 87.
10. Тамра Дербушева (Свердловская область) – 80.

Материалы по теме
Шевченко проиграла в финале Кубка России, но забрала «Большой глобус». И такое возможно!
Шевченко проиграла в финале Кубка России, но забрала «Большой глобус». И такое возможно!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android