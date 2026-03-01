Наталия Шевченко стала обладательницей МХГ Кубка России — 2025/2026 в зачёте масс-стартов

Биатлонистка Наталия Шевченко одержала победу в зачёте масс-стартов Кубка России – 2025/2026. В активе Шевченко 153 очка по итогам трёх гонок Кубка России. Второе место заняла Кристина Резцова (144), замкнула тройку Юлия Коваленко (126).

Биатлон. Кубок России — 2025/2026. Зачёт масс-стартов, женщины. Итоги:

1. Наталия Шевченко (Свердловская область) – 153 очка

2. Кристина Резцова (Московская область) – 144.

3. Юлия Коваленко (Красноярский край) – 126.

4. Виктория Сливко (Тюменская область) – 122.

5. Ирина Казакевич (Свердловская область) – 100.

6. Виктория Метеля (ХМАО – Югра) – 91.

7. Инна Терещенко (Свердловская область) – 91.

8. Анастасия Гришина (Новосибирская область — Алтайский край) – 87.

9. Анастасия Шевченко (Свердловская область) — 87.

10. Тамра Дербушева (Свердловская область) – 80.