Публикация отчёта о смерти Сиверта Баккена состоится позднее, чем планировалось — СМИ

Стало известно, что публикация отчёта об аутопсии [медицинское вскрытие] биатлониста Сиверта Баккена состоится позднее, чем ожидалось. Об этом сообщили в Ski-Nordique со ссылкой на TV2. Изначально документ должны были подготовить к 7 марта, но затем дата сместилась на неопределённый срок. Также продолжается расследование обстоятельств смерти норвежца. Ситуацию прокомментировала адвокат Олине Бредели, знакомая с ходом дела.

«Недавно с нами связались итальянские власти и попросили содействия в переводе норвежских медицинских документов. Мы, разумеется, окажем помощь. Но публикация отчёта займёт ещё некоторое время», — приводит слова Бредели Ski-Nordique.

Напомним, Баккена нашли мёртвым в своём гостиничном номере во время тренировочного сбора в Лавацо (Италия) в конце декабря 2025 года. На нём была надета высотная маска. Похороны состоялись в Лиллехаммере (Норвегия) 13 января.

