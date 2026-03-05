Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 7-й этап, женщины: во сколько начало индивидуальной гонки, где смотреть прямую трансляцию

Биатлон, Кубок мира, 7-й этап, женщины: во сколько начало гонки, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 5 марта, начнётся седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). На 19:05 мск запланирован старт женской индивидуальной гонки на 15 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
05 марта 2026, четверг. 19:05 МСК
Не началось

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Контиолахти (Финляндия). Индивидуальная гонка на 15 км, женщины. Стартовый лист (частично):

19. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

22. Ванесса Фойгт (Германия).

26. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

34. Янина Хеттих (Германия).

37. Лора Христова (Болгария).

40. Эльвира Эберг (Швеция).

42. Марен Киркеэйде (Норвегия).

44. Суви Минккинен (Финляндия).

46. Анна Магнуссон (Швеция).

48. Лиза Виттоцци (Италия).

50. Камиль Бене (Франция).

52. Лу Жанмонно (Франция).

54. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

56. Ханна Эберг (Швеция).

58. Эми Басерга (Швейцария).

60. Жулия Симон (Франция).

62. Осеан Мишлон (Франция).

Календарь Кубка мира
Материалы по теме
Ключевые тренды российского биатлона перед ЧР-2026. Кто герой? А кто сдал позиции?
Ключевые тренды российского биатлона перед ЧР-2026. Кто герой? А кто сдал позиции?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android