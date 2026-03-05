Биатлон, Кубок мира, 7-й этап, женщины: во сколько начало гонки, где смотреть

Сегодня, 5 марта, начнётся седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). На 19:05 мск запланирован старт женской индивидуальной гонки на 15 км. В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Контиолахти (Финляндия). Индивидуальная гонка на 15 км, женщины. Стартовый лист (частично):

19. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия).

22. Ванесса Фойгт (Германия).

26. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

34. Янина Хеттих (Германия).

37. Лора Христова (Болгария).

40. Эльвира Эберг (Швеция).

42. Марен Киркеэйде (Норвегия).

44. Суви Минккинен (Финляндия).

46. Анна Магнуссон (Швеция).

48. Лиза Виттоцци (Италия).

50. Камиль Бене (Франция).

52. Лу Жанмонно (Франция).

54. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

56. Ханна Эберг (Швеция).

58. Эми Басерга (Швейцария).

60. Жулия Симон (Франция).

62. Осеан Мишлон (Франция).