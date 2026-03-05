Эльвира Эберг выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти

Серебряная олимпийская медалистка в женской биатлонной эстафете в составе сборной Швеции Эльвира Эберг выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Кубок мира по биатлону-2025/26. Индивидуальная гонка, женщины. Результат:

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 41.46,4 (0 промахов)

2. Ханна Эберг (Швеция) отставание +41,3 (1)

3. Паулина Фиалкова (Словакия) +45,0 (1)

4. Тереза Воборникова (Чехия) +47,8 (0)

5. Марлен Фихтнер (Германия) +1.25,9 (0)

6. Анна Магнуссон (Швеция) +1.50,4 (1)