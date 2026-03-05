Скидки
Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно лидирует, Ханна Эберг — в топ-3

Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В её активе 854 очка. Вторую строчку по-прежнему занимает представительница Финляндии Суви Минккинен, а топ-3 замыкает представительница Швеции Ханна Эберг.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
05 марта 2026, четверг. 19:05 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
41:46.4
2
Ханна Эберг
Швеция
+41.3
3
Паулина Фиалкова
Словакия
+45.0

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 854 очка.

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 669.

3. Ханна Эберг (Швеция) – 635.

4. Анна Магнуссон (Швеция) – 630.

5. Эльвира Эберг (Швеция) – 596.

6. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 576.

7. Лиза Виттоцци (Италия) – 524.

8. Камиль Бене (Франция) – 510.

9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 478.

10. Доротея Вирер (Италия) – 456.

Эльвира Эберг выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти
