Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно лидирует, Ханна Эберг — в топ-3

Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В её активе 854 очка. Вторую строчку по-прежнему занимает представительница Финляндии Суви Минккинен, а топ-3 замыкает представительница Швеции Ханна Эберг.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 854 очка.

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 669.

3. Ханна Эберг (Швеция) – 635.

4. Анна Магнуссон (Швеция) – 630.

5. Эльвира Эберг (Швеция) – 596.

6. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 576.

7. Лиза Виттоцци (Италия) – 524.

8. Камиль Бене (Франция) – 510.

9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 478.

10. Доротея Вирер (Италия) – 456.