Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно лидирует, Ханна Эберг — в топ-3
Поделиться
Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В её активе 854 очка. Вторую строчку по-прежнему занимает представительница Финляндии Суви Минккинен, а топ-3 замыкает представительница Швеции Ханна Эберг.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
05 марта 2026, четверг. 19:05 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
41:46.4
2
Ханна Эберг
Швеция
+41.3
3
Паулина Фиалкова
Словакия
+45.0
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины:
1. Лу Жанмонно (Франция) – 854 очка.
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 669.
3. Ханна Эберг (Швеция) – 635.
4. Анна Магнуссон (Швеция) – 630.
5. Эльвира Эберг (Швеция) – 596.
6. Марен Ельмесет Киркеэйде (Норвегия) – 576.
7. Лиза Виттоцци (Италия) – 524.
8. Камиль Бене (Франция) – 510.
9. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 478.
10. Доротея Вирер (Италия) – 456.
Комментарии
- 5 марта 2026
-
22:57
-
22:43
-
20:49
-
18:50
-
09:30
- 4 марта 2026
-
20:09
- 1 марта 2026
-
20:01
-
19:45
-
16:39
-
15:21
-
15:01
-
14:41
-
14:12
-
13:50
-
13:08
-
11:51
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 28 февраля 2026
-
21:50
-
21:16
-
20:42
-
20:26
-
13:56
-
13:24
-
13:03
-
12:01
-
11:45
-
10:56
-
08:00
-
07:00
- 27 февраля 2026
-
20:19
-
14:08
-
12:55
-
12:41