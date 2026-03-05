Скидки
Биатлон
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Новости

Лу Жанмонно выиграла зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2025/2026 по биатлону

Комментарии

Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно выиграла зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В её активе 136 очков. Вторую строчку заняла Анна Магнуссон из Швеции с результатом 134 очка. Замкнула тройку лидеров шведка Эльвира Эберг (127), которая выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
05 марта 2026, четверг. 19:05 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
41:46.4
2
Ханна Эберг
Швеция
+41.3
3
Паулина Фиалкова
Словакия
+45.0

Кубок мира по биатлону-2025/26. Женщины. Зачёт индивидуальных гонок:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 136 очков.

2. Анна Магнуссон (Швеция) – 134.

3. Эльвира Эберг (Швеция) – 127.

4. Ханна Эберг (Швеция) – 125.

5. Доротея Вирер (Италия) – 106.

6. Тереза Воборникова (Чехия) – 103.

