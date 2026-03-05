Трёхкратная чемпионка мира француженка Лу Жанмонно выиграла зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2025/2026 по биатлону. В её активе 136 очков. Вторую строчку заняла Анна Магнуссон из Швеции с результатом 134 очка. Замкнула тройку лидеров шведка Эльвира Эберг (127), которая выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Кубок мира по биатлону-2025/26. Женщины. Зачёт индивидуальных гонок:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 136 очков.

2. Анна Магнуссон (Швеция) – 134.

3. Эльвира Эберг (Швеция) – 127.

4. Ханна Эберг (Швеция) – 125.

5. Доротея Вирер (Италия) – 106.

6. Тереза Воборникова (Чехия) – 103.