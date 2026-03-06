Биатлон, Кубок мира, седьмой этап, мужчины: во сколько начало индивидуалки, где смотреть

Сегодня, 6 марта, пройдёт мужская индивидуальная гонка на 20 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). Начало соревнований — в 19:10 мск. В России прямая трансляция события доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Седьмой этап, Контиолахти (Финляндия). Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины. Старт-лист (частично):

16. Филипп Хорн (Германия).

32. Фабьен Клод (Франция).

34. Лукас Хофер (Италия).

36. Кентен Фийон Майе (Франция).

38. Мартин Улдаль (Норвегия).

40. Эмильен Жаклен (Франция).

42. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

44. Филипп Наврат (Германия).

46. Кэмпбелл Райт (США).

48. Мартин Понсилуома (Швеция).

50. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).

52. Себастиан Самуэльссон (Швеция).

54. Исак Лекнес Фрей (Норвегия).

56. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).

58. Йохан-Олав Ботн (Норвегия).

60. Эрик Перро (Франция).