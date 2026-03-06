Скидки
Биатлон

Лиза Виттоцци раскрыла, будет ли она выступать до Олимпиады-2030

Лиза Виттоцци раскрыла, будет ли она выступать до Олимпиады-2030
Лиза Виттоцци
Комментарии

Итальянская биатлонистка олимпийская чемпионка — 2026 Лиза Виттоцци высказалась по поводу продолжения спортивной карьеры. Она отметила, что будет в строю ещё как минимум один сезон и не исключает участие в Играх-2030, которые пройдут во Французских Альпах.

«Олимпиада-2030 может стать целью. Все эти годы мы постоянно соперничали с француженками, именно их нужно было обыгрывать. Четыре года — это долго, но время летит быстро, так что никогда не говори «никогда». Все переживают, что я завершу карьеру, но этого не случится. Хочу насладиться как минимум ещё одним годом», — приводит слова Виттоцци Fondo Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

На ОИ-2026 Лиза Виттоцци выиграла золото в гонке преследования и взяла серебро в смешанной эстафете.

