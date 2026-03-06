Скидки
Биатлон. Кубок мира. Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Эрик Перро выиграл индивидуальную гонку на 20 км на этапе КМ по биатлону в Контиолахти

Комментарии

Французский биатлонист, лидер общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 Эрик Перро стал победителем индивидуальной гонки на 20 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). Он преодолел дистанцию за 44.55,7 и не допустил ни одного промаха.

Второе место занял Стурла Холм Легрейд из Норвегии, который отстал от лидера на +29,9 (0 промахов). Замкнул тройку лидеров норвежец Ветле Шоста Кристиансен с результатом +47,9 (0).

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
06 марта 2026, пятница. 19:10 МСК
Окончено
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Седьмой этап, Контиолахти (Финляндия). Индивидуальная гонка на 20 км, мужчины:

1. Эрик Перро (Франция) – 44.55,7 (0 промахов).

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — отставание +29,9 (0).

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +47,9 (0).

4. Лукас Хофер (Италия) +1.18,1 (0).

5. Филипп Наврат (Германия) +2.19,6 (2).

