Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро лидирует, Джакомель — второй
Поделиться
Французский биатлонист Эрик Перро продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после победы в индивидуальной гонке в Контиолахти (Финляндия). На счету Перро 924 очка. На второй строчке идёт итальянец Томаззо Джакомель, в активе которого 797 очков.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
06 марта 2026, пятница. 19:10 МСК
Окончено
1
Эрик Перро
Франция
44:55.7
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+29.9
3
Ветле Шоста Кристиансен
Норвегия
+47.9
Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 7 марта. Мужчины:
1. Эрик Перро (Франция) – 924 очка.
2. Томмазо Джакомель (Италия) – 797.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 697.
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 652.
5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 532.
6. Кентен Фийон Майе (Франция) – 519.
7. Эмильен Жаклен (Франция) – 502.
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 500.
9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 494.
10. Стурла Легрейд (Норвегия) – 479.
Комментарии
- 7 марта 2026
-
00:18
- 6 марта 2026
-
23:59
-
20:47
-
18:55
-
10:55
-
09:30
- 5 марта 2026
-
22:57
-
22:43
-
20:49
-
18:50
-
09:30
- 4 марта 2026
-
20:09
- 1 марта 2026
-
20:01
-
19:45
-
16:39
-
15:21
-
15:01
-
14:41
-
14:12
-
13:50
-
13:08
-
11:51
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 28 февраля 2026
-
21:50
-
21:16
-
20:42
-
20:26
-
13:56
-
13:24
-
13:03
-
12:01
-
11:45
-
10:56