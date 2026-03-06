Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро лидирует, Джакомель — второй

Французский биатлонист Эрик Перро продолжает лидировать в общем зачёте Кубка мира – 2025/2026 после победы в индивидуальной гонке в Контиолахти (Финляндия). На счету Перро 924 очка. На второй строчке идёт итальянец Томаззо Джакомель, в активе которого 797 очков.

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026 на 7 марта. Мужчины:

1. Эрик Перро (Франция) – 924 очка.

2. Томмазо Джакомель (Италия) – 797.

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 697.

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 652.

5. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 532.

6. Кентен Фийон Майе (Франция) – 519.

7. Эмильен Жаклен (Франция) – 502.

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 500.

9. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 494.

10. Стурла Легрейд (Норвегия) – 479.