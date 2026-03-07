Скидки
Эрик Перро выиграл зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2025/2026

Комментарии

Французский биатлонист Эрик Перро выиграл зачёт индивидуальных гонок Кубка мира – 2025/2026 после победы в гонке в Контиолахти (Финляндия). На счету Перро 211 очков. На второй строчке расположился норвежец Йохан-Олав Ботн, в активе которого 141 очко. Замкнул тройку лидеров Эмильен Жаклен из Франции с результатом 133 очка.

Биатлон. Зачёт индивидуальных гонок Кубка мира — 2025/2026 на 7 марта. Мужчины:

1. Эрик Перро (Франция) – 211 очков.

2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 141.

3. Эмильен Жаклен (Франция) – 133.

4. Стурла Легрейд (Норвегия) – 125.

5. Лукас Хофер (Италия) – 123.

6. Мартин Улдаль (Норвегия) – 120.

