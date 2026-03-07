Скидки
Главная Биатлон Новости

Биатлон, Кубок мира, 7-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть прямую трансляцию

Биатлон, Кубок мира, 7-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 7 марта, начнётся седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). На 15:40 мск запланирован старт женского масс-старта на 12,5 км.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
07 марта 2026, суббота. 15:40 МСК
Не началось

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Контиолахти (Финляндия). Масс-старт 12,5 км, женщины. Стартовый лист (частично):

1. Лу Жанмонно.
2. Суви Минккинен.
3. Ханна Эберг.
4. Анна Магнуссон.
5. Эльвира Эберг.
6. Марен Киркеэйде.
7. Лиза Виттоцци.
8. Камиль Бене.
9. Жюстин Бреза-Буше.
10. Осеан Мишлон.
11. Жулия Симон.
12. Эми Басерга.
13. Тереза Воборникова.
14. Паулина Батовская-Фиалкова.
15. Лиза Тереза Хаузер.

Наконец-то хорошо заработала! Биатлонистка выиграла после громкого скандала на Олимпиаде
Комментарии
