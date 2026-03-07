Биатлон, Кубок мира, 7-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 7 марта, начнётся седьмой этап Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). На 15:40 мск запланирован старт женского масс-старта на 12,5 км.

В России прямую трансляцию события можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно будет следить за развитием событий — там вся актуальная информация о старте по этапам.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Контиолахти (Финляндия). Масс-старт 12,5 км, женщины. Стартовый лист (частично):

1. Лу Жанмонно.

2. Суви Минккинен.

3. Ханна Эберг.

4. Анна Магнуссон.

5. Эльвира Эберг.

6. Марен Киркеэйде.

7. Лиза Виттоцци.

8. Камиль Бене.

9. Жюстин Бреза-Буше.

10. Осеан Мишлон.

11. Жулия Симон.

12. Эми Басерга.

13. Тереза Воборникова.

14. Паулина Батовская-Фиалкова.

15. Лиза Тереза Хаузер.