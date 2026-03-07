Скидки
Биатлон, Кубок мира, 7-й этап, мужчины: во сколько начало эстафеты, где смотреть прямую трансляцию

Биатлон, Кубок мира, 7-й этап, мужчины: во сколько начало эстафеты, где смотреть прямую трансляцию
Сегодня, 7 марта, пройдёт мужская эстафета 4х7,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). Начало соревнований — в 17:40 мск.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
07 марта 2026, суббота. 17:40 МСК
Не началось

В России прямая трансляция события доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Седьмой этап, Контиолахти (Финляндия). Эстафета, мужчины. Старт-лист (частично):

1. Норвегия: Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Холм Легрейд, Ветле Шоста Кристиансен.

2. Франция: Оскар Ломбардо, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе.

3. Швеция: Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома, Себастиан Самуэльссон.

4. Германия: Лукас Фрацшер, Филипп Наврат, Леонард Пфунд, Филипп Хорн.

