Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 34.40,0, допустив один промах на четырёх рубежах.

Второе место заняла шведка Эльвира Эберг, отставшая от победительницы на 5,6 секунды. Тройку призёров замкнула Анна Магнуссон из Швеции (+8,9).

Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Контиолахти (Финляндия). Масс-старт 12,5 км, женщины. Результаты: