Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти
Поделиться
Французская биатлонистка Жулия Симон одержала победу в масс-старте на 12,5 км на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Контиолахти (Финляндия). Она преодолела дистанцию за 34.40,0, допустив один промах на четырёх рубежах.
Второе место заняла шведка Эльвира Эберг, отставшая от победительницы на 5,6 секунды. Тройку призёров замкнула Анна Магнуссон из Швеции (+8,9).
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 7, Контиолахти, Финляндия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
07 марта 2026, суббота. 15:40 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
34:40.0
2
Эльвира Эберг
Швеция
+5.6
3
Анна Магнуссон
Швеция
+8.9
Кубок мира по биатлону — 2025/2026, Контиолахти (Финляндия). Масс-старт 12,5 км, женщины. Результаты:
- Жулия Симон (Франция) — 34.40,0 (один промах).
- Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 5,6 (2).
- Анна Магнуссон (Швеция) +8,9 (1).
- Марлен Фихтнер (Германия) +14,9 (1).
- Тереза Воборникова (Чехия) +15,2 (2).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 марта 2026
-
16:19
-
15:25
-
10:00
-
09:35
-
00:18
- 6 марта 2026
-
23:59
-
20:47
-
18:55
-
10:55
-
09:30
- 5 марта 2026
-
22:57
-
22:43
-
20:49
-
18:50
-
09:30
- 4 марта 2026
-
20:09
- 1 марта 2026
-
20:01
-
19:45
-
16:39
-
15:21
-
15:01
-
14:41
-
14:12
-
13:50
-
13:08
-
11:51
-
08:30
-
08:00
-
07:00
- 28 февраля 2026
-
21:50
-
21:16
-
20:42
-
20:26
-
13:56
-
13:24