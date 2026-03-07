Норвежские биатлонисты одержали победу в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти

Мужская сборная Норвегии по биатлону одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира – 2025/2026 в финском Контиолахти. Норвежские биатлонисты завершили дистанцию за 1:13.30,7, используя при этом семь дополнительных патронов и пройдя гонку без штрафных кругов.

Серебро выиграла сборная Франции, которая отстала на финише от норвежцев на 19,1 секунды (шесть дополнительных патронов). Замкнули тройку лидеров шведские биатлонисты, проигравшие на финише победителям 48,1 секунды (один штрафной круг, 10 дополнительных патронов).

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Контиолахти (Финляндия). Эстафета, мужчины:

1. Норвегия – 1:12.01,9 (ноль штрафных кругов, семь дополнительных патронов).

2. Франция +19,1 (0+6).

3. Швеция +48,1 (1+10).

4. Финляндия +53,2 (0+6).

5. США +1.23,1 (1+7).

6. Германия +1.43,1 (2+11).

7. Украина +1.51,0 (0+8).

8. Словения +2.02,6 (0+10).